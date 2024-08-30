Индекс Мосбиржи может подняться к 2750п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2750 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Локомотивом роста могут стать бумаги нефтегазовых компаний. В то же время акции Сбербанка могут быть вновь "хуже рынка". На фоне включения в основной индекс Мосбиржи повышенный спрос будет наблюдаться на акции "Яндекса" и "Группы Астра". Также ждем восстановление котировок бумаг ЮГК после их падения в четверг, которое стало рекордным. Триггером для роста может стать добавление акций компании в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи", - пишет эксперт в комментарии.

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