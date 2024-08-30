Текущее падение рынка акций РФ еще не завершено - "Алор Брокер"

Текущее падение российского рынка акций еще не завершено, хотя большая часть нисходящего пути уже пройдена, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Нефть марки Brent в пятницу утром растет на полпроцента, и стоит чуть дороже $79 за баррель. Это вроде бы позитивный сигнал для индекса Мосбиржи, но он вполне может быть проигнорирован из-за фактора пятницы. К тому же у рынка в течение дня вряд ли будет такой же локомотив, как "Газпром" (подъем индекса Мосбиржи в четверг прежде всего стал следствием роста цены акций тяжеловесного "Газпрома" на 4,6%). По-прежнему считаем, что падение рынка еще не завершено, хотя большая часть нисходящего пути уже пройдена".

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