Акции НЛМК сохраняют инвестпривлекательность - инвестбанк "Синара"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) по-прежнему остаются привлекательными для инвесторов, говорится в обзоре аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина.

"Эмитент представил результаты за 1П24 по МСФО, которые мы оцениваем нейтрально и которые по динамике примерно совпали с тем, что отразила уже опубликованная отчетность "Северстали" и "ММК". Вследствие выплаты дивидендов по итогам 2023 года чистая денежная позиция сократилась до 48 млрд руб. Компания улучшила раскрытие финансовых показателей, что позволяет рассчитать свободный денежный поток (FCF), который по итогам 1П24 составил 63 млрд руб. Допуская выплату 100% FCF на дивиденды, вклад 1П24 в дивиденды за 2024 год оцениваем в 10,4 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 7,5%. Мы по-прежнему считаем акции "НЛМК" привлекательными", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.