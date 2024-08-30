"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Аэрофлота" на фоне ожидаемого замедления темпов роста операционных показателей эмитента из-за высокой базы прошлого года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

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