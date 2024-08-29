ПСБ сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций НЛМК

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") и целевую цену на уровне 220 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Алексея Головинова.

"Выручка компании в 1П24 увеличилась на 16,6%, достигнув отметки 517,8 млрд руб. Чистая прибыль НЛМК составила 81,6 млрд руб., что на 11% ниже показателя прошлого года". - указывает эксперт. - Результаты оказались без сюрпризов. Можно сказать, что динамика основных показателей в целом сопоставима с результатами "ММК" и "Северстали". Тем не менее можем отметить существенное влияние на размер чистой прибыли неденежных статей. Почти в 2 раза вырос убыток от обесценения инвестиций в совместные предприятия. Так, "НЛМК" получил убыток от курсовых разниц в 12 млрд руб. против прибыли в 8 млрд руб. в прошлом году. Что касается долговой нагрузки, как и в случае "ММК" и "Северстали", чистый долг НЛМК отрицательный (-48 млрд руб.)".

Исходя из финансового состояния компании, аналитик ПСБ считает, что препятствий для выплаты промежуточных дивидендов нет. Исходя из возможной выплаты 100% свободного денежного потока, дивиденд составит 10,5 рублей с доходностью 7,5%. По текущим котировкам доходность полугодовых дивидендов у "ММК" составляет 5,7%, а у "Северстали" 2,5%, подчеркивает Головинов.

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