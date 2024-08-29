Активная инвестиционная фаза Etalon препятствует выплатам дивидендов - Альфа-банк

Активная инвестиционная фаза Etalon Group препятствует выплатам дивидендов, говорится в обзоре Альфа-банка.

" Etalon Group представила финансовые результаты за 1П24 по МСФО лучше наших ожиданий. Выручка выросла на 71% г/г, до 57,4 млрд руб. благодаря сильным продажам в прошлые периоды. Девелопер продолжает политику оптимизации затрат - общехозяйственные и административные расходы сократились с 10% от выручки в 1П23 до 6% в 1П24 соответственно. Динамика затрат помогла улучшить рентабельность по EBITDA на 4 п.п. г/г, до 24%. Мы прогнозировали увеличение показателя до 22%", - пишет эксперт Ирина Фомкина.

Компания ожидаемо показала чистый убыток по итогам 1П24. По мнению аналитика банка, это связано с высокими финансовыми затратами на фоне высокой стоимости заимствований, а также с убытком от участия в СП в размере 1,5 млрд руб.

"По итогам года ожидаем выход компании на чистую прибыль, - указывает стратег банка. - Чистый долг, рассчитываемый нами, как сумма краткосрочных и долгосрочных займов за вычетом денежных средств и эквивалентов, а также эскроу-счетов, на конец 1П24 составил 42 млрд руб. увеличившись на 34% по сравнению с концом 2023 года. Долговая нагрузка (соотношение чистого долга к pre-PPA EBITDA за последние 12 месяцев) составила 2х против 1,6х на конец 2023 года. Мы считаем, что коэффициент в ближайшее время будет находиться в пределах 2- 3х. На горизонте года мы не ожидаем выплаты дивидендов компанией из- за активной инвестиционной фазы бизнеса - региональной экспансии и сохраняющейся жесткой политики ЦБ РФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.