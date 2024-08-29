Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"ЛУКОЙЛ" отчитался за 1П24 по МСФО, впервые с 2021 годапредставив данные для расчета скорректированного свободного денежного потока (FCF), который служит базой для выплаты дивидендов, - отмечают эксперты. - Выручка, составившая 4334 млрд руб., осталась практически без изменения в сравнении с 2П23, но на ее величину традиционно оказывает влияние объем трейдинговых операций. Чистая прибыль акционерам (590 млрд руб.) сильно не изменилась по сравнению с предыдущим полугодием. Вышедшую отчетность оцениваем позитивно. EBITDA и чистая прибыль соответственно на 3% и 7% превысили консенсус-прогнозы. При выплате 100% скорректированного FCF промежуточные дивиденды оцениваем в 575 руб. на акцию (доходность - 9%). Как мы понимаем, коэффициент выплаты за 1П23 составил 85% ввиду отсутствия доступа к зарубежным рынкам капитала; если сейчас "ЛУКОЙЛ" использует тот же коэффициент выплаты, расчетный размер промежуточных дивидендов уже уменьшается до 489 руб. на акцию, а доходность - до 7,7%".

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