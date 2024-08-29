.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем дешевеет в паре с юанем на снижении активности экспортеров после вчерашней уплаты налогов
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Власти ограничат кредитование госкомпаний и свернут льготные программы для МСП и аграриев
Правительство и Банк России подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на высокопоставленного федерального чиновника. Информацию подтвердили два близких к правительству собеседника. О...
 
Компании все чаще атакуют по заказу
Бизнес стал чаще сталкиваться с кибератаками, которые проводятся хакерами за вознаграждение: доля таких инцидентов уже возросла до 44%, тогда как годом ранее составляла порядка 10%. К ним, в частности, относятся инциденты, в которых злоумышленники...
 
Социологический KPI для правительства
В администрации президента (АП) обсуждается вопрос о введении специальных социологических показателей для оценки реализации нацпроектов, сообщает "Коммерсантъ". Как поясняют источники “Ъ”, знакомые с ходом дискуссии, сейчас правительство...
 
29 августа 2024 года 15:25

Рубль днем дешевеет в паре с юанем на снижении активности экспортеров после вчерашней уплаты налогов

Москва. 29 августа. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в среду завершили августовское перечисление в бюджет налоговых выплат. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,915 руб., что на 7,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 49 копеек, до 91,03 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 49 копеек, до 100,28 руб./EUR1.

Банк России пока сохраняет цель по инфляции на уровне 4%, но рассмотрит возможность ее снижения в будущем после стабилизации вблизи таргета, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

"На текущем этапе Банк России принял решение сохранить цель по инфляции на уровне 4%. После замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор подчеркивает, что снижение уровня цели возможно не ранее 2028 года. "В случае принятия такого решения оно будет объявлено за несколько лет до предполагаемого изменения. Это позволит минимизировать издержки перехода экономики к новому уровню цели", - говорится в документе.

Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам 26 августа, на котором обсуждалась борьба с инфляцией и ситуация на рынке кредитования, вскоре будет готов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эти поручения сейчас готовятся, они на выходе", - сказал он журналистам. По словам представителя Кремля, в перечне "будут поручения, связанные и с борьбой с инфляцией, и с кредитным перегревом, и так далее".

Песков также заявил, что в подготовке поручений принимают участие и профильные специалисты из администрации президента.

Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% с 13 по 19 августа, 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду вечером Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 августа составил 0,12%, с начала года - 5,19%.

Из данных за 26 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 26 августа годовая инфляция замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,01% с 9,04% на 19 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

"Рубль слабеет на фоне слабой динамики на нефтяном рынке, а также из-за завершения налогового периода. Среди ближайших факторов поддержки рубля можно отметить возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики. На более долгосрочном горизонте динамика курса рубля в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающем расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 руб., курс юаня - 12,8 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются днем в четверг, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,51%, до $79,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 0,54%, до $74,92 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,3% на новости о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78 млн баррелей.

Тем временем определенную поддержку рынку оказывает новость о сокращении добычи в Ливии. Как сообщалось, власти на востоке страны объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 августа 2024 года 19:46
Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи благодаря росту бумаг Газпрома на финотчете, упала Сегежа
Москва. 29 августа. Рынок акций РФ завершил торги в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $79,7 за баррель); индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома" (+5,7%) после выхода сильного отчета концерна за полугодие по МСФО. В лидерах падения второй день подряд выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-14,6%), обновившие минимумы после известий о планах компании провести SPO.    читать дальше
.
29 августа 2024 года 19:29
Рубль в четверг упал в паре с юанем на снижении активности экспортеров после вчерашней уплаты налогов
Москва. 29 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в среду завершили августовское перечисление в бюджет налоговых выплат. Курс юаня в 19:00 мск составил 11,925 руб., что на 8,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 августа 2024 года 19:05
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Отчетность "Газпрома" за 1П24 по МСФО преподнесла позитивный сюрприз и дала надежду на выплату дивидендов за 2024 год, - отмечает эксперт. - В 1П24 на...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 18:44
Акции ЛУКОЙЛа остаются привлекательными для покупки - "Т-Инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа" остаются привлекательными для покупки, полагают аналитики "Т-Инвестиций". Результаты компании за второй квартал и первое полугодие 2024 года превзошли ожидания аналитиков "Т-Инвестиций" и консенсус-прогнозы. "У "ЛУКОЙЛа" большой запас ликвидных денежных активов и отрицательный...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 18:29
ПСБ сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций НЛМК
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") и целевую цену на уровне 220 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Алексея Головинова. "Выручка компании в 1П24 увеличилась на 16,6%, достигнув отметки...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 18:11
Активная инвестиционная фаза Etalon препятствует выплатам дивидендов - Альфа-банк
Активная инвестиционная фаза Etalon Group препятствует выплатам дивидендов, говорится в обзоре Альфа-банка. " Etalon Group представила финансовые результаты за 1П24 по МСФО лучше наших ожиданий. Выручка выросла на 71% г/г, до 57,4 млрд руб. благодаря сильным продажам в прошлые периоды. Девелопер...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 17:44
"Финам" сохраняет рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 8395 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Вышедшая отчетность нефтяника за полугодие продемонстрировала...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 17:04
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Etalon на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций Etalon Group на уровне "покупать" на фоне опубликованной отчетности компании за 1П24 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной. "Etalon опубликовала отчетность за 1П24 по МСФО, немного пересмотрев результаты за 1П23. Выручка...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 16:32
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Henderson
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций Henderson и целевую цену на уровне 870 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 36% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. "Henderson отчитался по МСФО за первое полугодие: год к году выручка...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 16:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "ЛУКОЙЛ" отчитался за 1П24 по МСФО, впервые с 2021 годапредставив данные для расчета скорректированного свободного денежного потока...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 15:34
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5620-5530п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5620-5530 пунктов в четверг при негативном балансе рисков и высокой волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "Американские фондовые индексы демонстрируют разноплановую динамику, - указывает...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 15:06
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA до $140
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. со $120 до $140, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "NVIDIA представила сильный квартальный отчет и дала оптимистичный гайденс на следующий отчетный период, однако это не оправдало завышенные ожидания...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 14:44
Возможно возвращение котировок акций РусАла к 40 руб. по мере улучшения рыночных настроений - ПСБ
Возможно возвращение котировок акций "РусАла" к 40 руб. по мере улучшения рыночных настроений, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Производитель алюминия отчитался по МСФО за I полугодие. Выручка снизилась на 4,2% г/г, однако скорр. EBITDA подскочила в 2,7 раза, а чистая...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,7%, стоп-приказ: 800 рублей, говорится в комментарии...    читать дальше
.
29 августа 2024 года 14:01
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг En+
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг En+, сообщается в обзоре аналитика Матвея Тайца. "Как следует из представленной в четверг отчетности эмитента за 1П24 по МСФО, при снижении выручки на 3,6% (до $7 млрд) показатель EBITDA вырос на 43,8% г/г (до $1,5 млрд), а...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.