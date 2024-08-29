Рубль днем дешевеет в паре с юанем на снижении активности экспортеров после вчерашней уплаты налогов

Москва. 29 августа. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в среду завершили августовское перечисление в бюджет налоговых выплат. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,915 руб., что на 7,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 49 копеек, до 91,03 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 49 копеек, до 100,28 руб./EUR1.

Банк России пока сохраняет цель по инфляции на уровне 4%, но рассмотрит возможность ее снижения в будущем после стабилизации вблизи таргета, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

"На текущем этапе Банк России принял решение сохранить цель по инфляции на уровне 4%. После замедления инфляции и ее стабилизации вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор подчеркивает, что снижение уровня цели возможно не ранее 2028 года. "В случае принятия такого решения оно будет объявлено за несколько лет до предполагаемого изменения. Это позволит минимизировать издержки перехода экономики к новому уровню цели", - говорится в документе.

Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам 26 августа, на котором обсуждалась борьба с инфляцией и ситуация на рынке кредитования, вскоре будет готов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эти поручения сейчас готовятся, они на выходе", - сказал он журналистам. По словам представителя Кремля, в перечне "будут поручения, связанные и с борьбой с инфляцией, и с кредитным перегревом, и так далее".

Песков также заявил, что в подготовке поручений принимают участие и профильные специалисты из администрации президента.

Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% с 13 по 19 августа, 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду вечером Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 августа составил 0,12%, с начала года - 5,19%.

Из данных за 26 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 26 августа годовая инфляция замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,01% с 9,04% на 19 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

"Рубль слабеет на фоне слабой динамики на нефтяном рынке, а также из-за завершения налогового периода. Среди ближайших факторов поддержки рубля можно отметить возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики. На более долгосрочном горизонте динамика курса рубля в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающем расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 руб., курс юаня - 12,8 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются днем в четверг, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,51%, до $79,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 0,54%, до $74,92 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,3% на новости о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78 млн баррелей.

Тем временем определенную поддержку рынку оказывает новость о сокращении добычи в Ливии. Как сообщалось, власти на востоке страны объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.