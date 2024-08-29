Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA до $140

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. со $120 до $140, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"NVIDIA представила сильный квартальный отчет и дала оптимистичный гайденс на следующий отчетный период, однако это не оправдало завышенные ожидания многих инвесторов, - пишет эксперт. - Некоторую обеспокоенность у них вызывает нормализация валовой маржи и рост OpEx на фоне обостряющейся конкуренции. Фактические результаты и гайденс оказались лучше наших ожиданий, что позволило нам пересмотреть ориентиры в отношении дальнейших финансовых показателей компании. OpEx повышаются быстрее первоначальных оценок, но их динамику удастся компенсировать за счет увеличения выручки и валовой прибыли. NVIDIA запускает одну из самых крупных на рынке программ обратного выкупа акций объемом $50 млрд, что позволит снижать объем бумаг в обращении во избежание размытия EPS".

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

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