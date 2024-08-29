Возможно возвращение котировок акций РусАла к 40 руб. по мере улучшения рыночных настроений - ПСБ

Возможно возвращение котировок акций "РусАла" к 40 руб. по мере улучшения рыночных настроений, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Производитель алюминия отчитался по МСФО за I полугодие. Выручка снизилась на 4,2% г/г, однако скорр. EBITDA подскочила в 2,7 раза, а чистая прибыль выросла на 35%. Чистый долг компании вырос на 10%, но отношение чистый долг/EBITDA снизилось с 7,4х до 5х. При этом, несмотря на рост финансового долга, процентные расходы сократились на 24% из-за того, что юань ослаб к доллару (большая часть долга компании размещена в юанях). На наш взгляд, текущая цена акций "РусАла" неоправданно занижена. Бумаги находятся у минимумов 2022 года, однако тогда цены на алюминий были на 15% ниже, а маржинальность компании по EBITDA была лишь 3,2% против нынешних 13,8%", - пишет Головинов.

Аналитик ПСБ не ожидает бурного роста котировок из-за отсутствия дивидендов "Норникеля", долговой нагрузки и рисков замедления экономики Китая, однако допускает возвращение акций к 40 руб. по мере улучшения настроений на рынке.

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