"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,7%, стоп-приказ: 800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что СД компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2024 года в размере 22 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 6 сентября 2024 года. Дивидендная доходность может составить 2,68%.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 800 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,71", - указывают эксперты "Финама".

"МД Медикал Груп" ("Мать и дитя") - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России.

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