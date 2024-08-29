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29 августа 2024 года 13:42
Цена акций МДМГ обладает потенциалом дальнейшего роста - "Мои Инвестиции"
Котировки акций МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") обладают потенциалом дальнейшего роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал сильные результаты за первое полугодие текущего года. констатируют эксперты. Выручка выросла на 23% г/г (до 16 млрд руб.). EBITDA рентабельность осталась на высоком уровне в 32%. Улучшение валовой прибыли компенсировало рост затрат на персонал. Чистая прибыль увеличилась на 45% (до 4,9млрд руб.) и превысила на 8% прогноз аналитиков телеграм-канала. У компании была чистая денежная позиция в 13,3 млрд руб. на июнь с 775 млн руб. чистого процентного дохода за период. Дивидендная рекомендация составила 22 руб./акция за 2К24 с доходностью 2,7%. Дата реестра - 9 сентября. Совокупное распределение достигло 61% чистой прибыли за полугодие, отмечают эксперты. "Акции компании добавили 6% в цене с начала 2024 года и имеют потенциал к дальнейшему росту. Высокий темп роста выручки будет поддержан новыми госпиталями и поликлиниками, а дивидендная доходность за текущий год достигает 11% в нашей модели. Мультипликаторы следующих двенадцати месяцев - 5х EV/EBITDA и 6,5х P/E - привлекательны для нас", - указывают аналитики в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕДИКАЛ/МАТЬ/ДИТЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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