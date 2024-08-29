Nasdaq потерял 1,1%

Уолл-стрит закрылась в минусе в среду. Фондовые индексы стран АТР умеренно снижаются в четверг. Цены на нефть демонстрируют слабый подъем утром в четверг.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду перед выходом важных статданных, а также квартального отчета Nvidia Corp. (SPB: NVDA) после закрытия рынка.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут обнародованы в четверг, и пятничный отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Рыночная стоимость Nvidia по итогам регулярной сессии снизилась на 2,1%.

Акции Super Micro Computer Inc. обвалились на 19% после новостей о задержке публикации ее годового отчета. Днем ранее нью-йоркская Hindenburg Research заявила, что выявила "явные тревожные сигналы" в деятельности производителя комплектующих для серверов, в том числе "свидетельства нераскрытых сделок с третьими сторонами, а также нарушения экспортного и санкционного контроля".

Капитализация производителя продуктов питания J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) сократилась на 4,9%. Компания получила в минувшем финквартале скорректированную прибыль выше ожиданий, но ухудшила годовой прогноз.

Bath & Body Works (SPB: BBWI) потеряла 7% рыночной стоимости на фоне снижения квартальной выручки хуже прогноза, которое, однако, не помешало производителю парфюмерии нарастить чистую прибыль в 1,5 раза.

Бумаги Foot Locker Inc. (SPB: FL) рухнули на 10,2%. Ритейлер спортивной одежды и обуви увеличил убыток в прошлом финансовом квартале и не стал повышать годовой прогноз, что разочаровало инвесторов.

Котировки акций PVH Corp. (SPB: PVH) упали на 6,4%. Владелец бренда Calvin Klein сократил выручку в прошедшем финквартале на 6% из-за слабых продаж в Азии.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской BYD подешевели на 2,2%. В первом полугодии производитель электромобилей увеличил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов.

Бумаги конкурирующей Li Auto (SPB: LI) потеряли в цене 16,1%. Ее чистая прибыль во втором квартале снизилась более чем в два раза на фоне роста операционных расходов, а также инвестиций в исследования и разработки (R&D). При этом она, как и выручка, превзошла ожидания рынка.

Abercrombie & Fitch опубликовала хорошие квартальные результаты и улучшила годовой прогноз, однако отметила растущую неопределенность операционной среды. Опасения замедления роста прибыли обрушили рыночную стоимость ритейлера одежды на 17%.

Акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) подорожали на 4,2%. Владелец сети универмагов класса "люкс" сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2024 финансового года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Онлайн-магазин товаров для животных Chewy Inc. нарастил капитализацию на 11,1% на сильной отчетности.

Инвесткомпания Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) миллиардера Уоррена Баффета завершила торговую сессию ростом рыночной стоимости на 0,9%, позволившим ей стать восьмой компанией в истории США с оценкой выше $1 трлн на закрытие торгов.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,39% и составил 41091,42 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,6% - до 5592,18 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,12% и составил 17556,03 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в четверг вслед за негативной динамикой Уолл-стрит накануне.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут обнародованы в четверг, и отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, участники рынка оценивают квартальную отчетность чипмейкера Nvidia Corp. (SPB: NVDA), показавшую более чем двукратный рост чистой прибыли и выручки. Однако акции компании резко подешевели, потому что темпы роста, хотя и остаются сильными, замедляются уже несколько кварталов подряд.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов снижается на 0,35%, тогда как гонконгский Hang Seng растет на 0,03%.

Китайская интернет-компания Meituan (SPB: 3690) увеличила чистую прибыль во втором квартале в 2,4 раза, существенно лучше прогнозов рынка. Акции компании взлетели в цене почти на 12% и являются лидером роста в Гонконге.

Тем временем бумаги автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) показывают самое резкое снижение, упав на 8%. Чистая прибыль компании в прошлом квартале снизилась более чем в два раза на фоне роста операционных расходов, а также инвестиций в исследования и разработки (R&D).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,14%.

Лидерами снижения в Токио выступают акции высокотехнологичных компаний, включая Lasertec (-3,5%), Disco Corp (-4,2%), Tokyo Electron (-1,7%), SoftBank Group (-1,8%) и Advantest (-1,4%).

Южнокорейский индекс Kospi снижается почти на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,35%.

Лидером снижения в Австралии выступают акции онлайн-ритейлера товаров класса "люкс" Cettire Ltd., падающие на 18%. Капитализация горнодобывающей компании BHP Group опускается на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабый подъем утром в четверг после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $78,78 за баррель, что на $0,13 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились на $0,9 (1,1%), до $78,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,16 (0,21%), до $74,68 за баррель. В среду контракт подешевел на $1,01 (1,3%), до $74,52 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 275 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 815 тыс. баррелей.

Запасы топлива в Штатах продолжают сокращаться, однако "лето и летний сезон активного вождения подходят к концу", сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Можно было подумать, что рынок будет встревожен резким сокращением поставок нефти, однако многие трейдеры считают, что поставки будут достаточными. Серьезный дефицит случится, если Ливия в скором времени не восстановит экспорт", - добавил он.

Как сообщалось, власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.