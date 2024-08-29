"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services с прогнозной стоимостью 9,07 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 27,2% от текущего уровня сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший отчет компании за полугодие показал рост всех ключевых показателей на 19-25% г/г на фоне продолжающегося развития добычи шельфовой нефти в Китае. Несмотря на сохраняющиеся высокие темпы роста бизнеса, на данный момент эмитент оценивается всего в 5,9 EV/EBITDA 2024E, что заметно ниже средних исторических значений. Кроме того, компания выплачивает неплохие по меркам сектора дивиденды - доходность по итогам 2024 года может составить 4,0%", - указывает эксперт.

China Oilfield Services - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти. Основной регион по выручке - Китай, а важнейший клиент - материнская компания CNOOC, на которую приходится более 80% выручки.

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