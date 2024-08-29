SberCIB подтверждает оценку "продавать" для бумаг Акрона

SberCIB Investment Research по-прежнему осторожно оценивает перспективы "Акрона" и подтверждает оценку "продавать" для его бумаг, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Эмитент отчитался по МСФО за второй квартал 2024 года. По сравнению с первым кварталом выручка упала на 14%. Управленческие и коммерческие расходы пришли в норму после резкого роста в первом квартале. Благодаря этому скорректированная EBITDA выросла на 28%, а скорректированная прибыль - на 42%. Сохраняем годовые прогнозы по EBITDA компании, но видим некоторые риски для прогноза по прибыли. Так, чистый долг и процентные расходы компании могут быть выше годового прогноза, - пишут эксперты. - Из-за роста оборотного капитала у "Акрона" во втором квартале сохранился отрицательный денежный поток. Кроме того, компания потратила 9 млрд руб. на выкуп дополнительных 10% калийного проекта и привлекла дополнительный долг. По-прежнему осторожно оцениваем перспективы и подтверждаем оценку "продавать" для бумаг эмитента".

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