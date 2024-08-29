Дивдоходность акций "Газпром нефти" за 2024г может оказаться на уровне 15% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Газпром нефти" по итогам 2024 года может оказаться на уровне 15%, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1П24 в размере 51,96 руб. на акцию. Собрание акционеров по этому вопросу назначено на 30 сентября, реестр акционеров с правом на получение дивидендов будет закрыт 14 октября. Размер рекомендованного дивиденда составил 75% от чистой прибыли, как и по итогам прошлого года. Дивидендная доходность из текущих котировок - около 7,7%. По итогам года совокупный дивиденд может составить 103 руб., что дает дивидендную доходность на уровне 15%. Компания по-прежнему имеет потенциал органического роста. Наша целевая цена на горизонте года составляет 823 рубля за штуку", - пишет аналитик.

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