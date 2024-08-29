Акции Henderson сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский дом мужской моды представил хорошие финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, подтверждающие эффективное развитие операционной деятельности компании. В июле он продолжил демонстрировать опережающее развитие онлайн-сегмента в соответствии с планом менеджмента, а также рост LFL-посещаемости и LFL-продаж. По нашему мнению, акции эмитента сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в комментарии.

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