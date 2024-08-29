"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ГК "Сегежа"

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ГК "Сегежа" в условиях высоких процентных ставок и новостей о дополнительной эмиссии, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Компания опубликовала слабые результаты за 2К24, а в процессе общения с инвесторами менеджмент сообщил, что осенью состоится допэмиссия. Мы считаем, что для решения долговой проблемы она необходима в размере 100-130 млрд руб., нижняя граница может зависеть от условий соглашения с банками. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании в условиях высоких процентных ставок и новостей о дополнительной эмиссии", - указывают эксперты.

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