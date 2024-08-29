Рубль утром дешевеет в паре с юанем после завершения налоговых выплат месяца

Москва. 29 августа. Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в четверг; рубль дешевеет после завершения накануне налоговых выплат августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8705 руб. (+3,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

"На Московской бирже пара "юань-рубль" в среду прибавила 0,3%, закончив сессию в районе 11,84 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в китайской валюте. Ухудшение ситуации в ценах на нефть, наблюдавшееся в последнее время, и прохождение пика налоговых выплат, что снижает поддержку национальной валюты со стороны экспортеров, будут способствовать дальнейшему подъему юаня и его возвращению в район 12 рублей", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03% после 0,04% с 13 по 19 августа, 0,05% с 6 по 12 августа и 0,00% с 30 июля по 5 августа, сообщил в среду вечером Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 августа составил 0,12%, с начала года - 5,19%.

Из данных за 26 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 26 августа годовая инфляция замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,01% с 9,04% на 19 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля ожидаемо повысил ключевую ставку до 18% с 16%. Сигнал при этом остался ястребиным: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

ЦБ одновременно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабый подъем утром в четверг после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $78,64 за баррель, что на 0,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,12%, до $74,6 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78 млн баррелей.

Власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.