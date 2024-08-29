Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительный индекс потребительских цен Германии за август;

- пересмотренный ВВП США за 2К24;

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июле;

- квартальные результаты Best Buy Co.;

- финансовые результаты "Аэрофлота", ГК "Самолет", "РусГидро", АФК "Система", "Транснефти", Etalon, "Россети Ленэнерго" за 2К24 по МСФО;

- финансовые результаты Сбербанка за 6М24 по РСБУ.

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