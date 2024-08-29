Данные по инфляции не внушают оптимизм рынку ОФЗ - ПСБ

Оперативные данные по инфляции не внушают оптимизм рынку рублевых гособлигаций, вероятно дальнейшее снижение котировок, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ возобновили снижение в среду - доходность индекса RGBI выросла на 7 б.п. (до 16,58% годовых - максимум с конца июля). Аукционы Минфина прошли без сюрпризов - 15-летний выпуск ОФЗ-ПД был размещен на 24 млрд руб. при спросе 57 млрд руб. с премией к рынку более 30 б.п. (доходность 16,16%). Флоатер был размещен на 36 млрд руб. при стабильном спросе более 200 млрд руб. Небольшие объемы размещения флоатера относительно спроса объясняются нежеланием ведомства увеличивать долю данного инструмента в своем портфеле и существенным дисконтом по выставляемым заявкам из-за планомерного снижения цены размещаемого выпуска ОФЗ 29025, - указывает эксперт. - Инфляция по недельным данным на 26 августа осталась на уровне 9% в годовом выражении, что по-прежнему заметно выше ориентира ЦБ РФ на конец третьего квартала (7,8%). Ожидаем дальнейшее сползание котировок госбумаг и обновление минимумов года по индексу RGBI (103п по индексу при текущем значении 103,7п)".

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