Серьезных поводов для начала покупок на рынке акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение среднесрочного снижения российского рынка акций, серьезных поводов для начала покупок пока нет, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Распродажи на российском рынке акций в среду закономерно продолжились, чему немало способствовали опустившиеся котировки нефти. Индекс Мосбиржи падал на 2,5%, однако под вечер часть просадки была отыграна и индикатор замер под отметкой 2700 пунктов. Кто-то назовет это выкупом просадки, но мы склонны считать, что "медведи" просто "фиксанули" прибыль около локального "дна". Поскольку серьезных поводов для начала инвестиционных покупок нет, ждем продолжения среднесрочного снижения российского рынка акций с отрисовкой очередного "дна", - пишет эксперт в комментарии.

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