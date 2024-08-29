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29 августа 2024 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в четверг не покажут яркой динамики и могут остаться под давлением продаж

Москва. 29 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг не покажут яркой динамики, при этом могут остаться под умеренным давлением продаж на фоне неблагоприятной внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющихся ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на сентябрьском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций завершили сессию снижением на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq перед выходом важных статданных, а также квартального отчета Nvidia после закрытия рынка.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут обнародованы в четверг, и пятничный отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), смешанно движутся американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,3-0,5%).

Участники рынка оценивают квартальную отчетность чипмейкера Nvidia, показавшую более чем двукратный рост чистой прибыли и выручки. Однако акции компании резко подешевели (на 6,9% на постмаркете), потому что темпы роста, хотя и остаются сильными, замедляются уже несколько кварталов подряд.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются подрасти после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК в четверг составила $78,82 за баррель (+0,2% и -1,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $74,75 за баррель (+0,3% и -1,3% в среду).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78-3 млн баррелей. Тем временем, товарные запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 275 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 815 тыс. баррелей.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 августа возросла в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась в области выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,383 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,551 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,12% и составил 104,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 914,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть 001Р-04" (-1,51%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,78%) и "РЖД-32" (-0,41%), а в лидерах роста - облигации "ГПБ-001Р-17Р" (+0,47%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (+0,41%) и "МТС-001P-21" (+0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение облигаций серии 003P-13R со сроком обращения 3,5 года объемом 55 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 августа. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред в размере 1,3% годовых. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с не менее 30 млрд до 55 млрд рублей.

ООО "Инвестиционная компания "Айгенис" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Размещение продолжалось с 15 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения.

АО "Росагролизинг" снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей до не выше 170 б.п. с не выше 190 б.п. Сбор заявок прошел 28 августа. По займу предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ООО "ВУШ" (эмитент облигаций ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH), оператора сервиса кикшеринга Whoosh) планирует 6 сентября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, ориентир купонной ставки - сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки, плюс спред не выше 280 б.п. Предварительная дата размещения - до 12 сентября включительно. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом 30 млрд рублей. В настоящий момент в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей. Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе закупку нового парка электросамокатов.

ООО "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов" 12 сентября начнет размещение двух выпусков 5-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями: класса "А" объемом 207,128 млн руб. и класса "Б" на 92,623 млн руб. Размещение продлится до 30 сентября. Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, бумаги класса "Б" - по закрытой подписке в пользу ООО "Мосрегионлифт".

Альфа-банк установил ставку 14-19-го купонов облигаций серии БО-39 в размере 18,3% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,35% годовых. Ставка текущего купона - 7,75% годовых, по выпуску 11 сентября предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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