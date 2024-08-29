Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2750п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"До конца текущей недели результаты опубликуют "ЛУКОЙЛ", "Газпром" и "Роснефть". Если не будет негативных сюрпризом, это может стать значимым фактором в пользу того, что российский рынок все же нашел свой годовой минимум. Однако даже в таком случае сильного движения вверх до заседания ЦБ РФ 13 сентября не ждем", -пишет эксперт в комментарии.

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