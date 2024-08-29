"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Черкизово" с прогнозной стоимостью на уровне 4450 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Эмитент недавно опубликовал финансовые результаты за 1П24. Отчетность вышла в рамках наших ожиданий, поэтому мы не видим необходимости изменять целевую цену по акциям. Для ее расчета использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Черкизово" - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг, занимающийся производством курятины, свинины, продуктов мясопереработки. Компания управляет брендами "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава" и др.

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