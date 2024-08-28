Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сегежи на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ГК "Сегежа" на уровне "держать" по результатам компании за 2К24 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Как следует из опубликованных сегодня результатов "Сегежи" за 2К24 по МСФО, выручка увеличилась на 14% к/к до 26,1 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 12% (+1 п. п. к показателю 1К24), а чистый убыток - 4,3 млрд руб. (мы прогнозировали 4,7 млрд руб.), - отмечает эксперт. - Представленные результаты более или менее соответствуют нашим прогнозам. Хотя чистый убыток оказался не таким значительным, как мы ожидали, большие процентные расходы (4,6 млрд руб. в отчетном квартале) по-прежнему не позволяют выйти в прибыль. Из-за высоких ставок на рынке средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам увеличилась с 14% в 1К24 до 15,5% на конец 2К24. В целом оцениваем отчетность нейтрально, наш рейтинг по бумагам эмитента - "держать".

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