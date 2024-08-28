Промежуточные дивиденды НОВАТЭКа разочаровали инвесторов - Freedom Finance Global

Промежуточные дивиденды "НОВАТЭКа" разочаровали инвесторов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал акционерам на внеочередном общем собрании, назначенном на 30 сентября, утвердить выплату промежуточных дивидендов в размере 35,5 руб. на акцию, что оказалось близко к нижней границе прогноза консенсуса аналитиков, - отмечает эксперт. - Дивидендная политика "НОВАТЭКа" предполагает направление на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли эмитента по МСФО, однако в связи с ограничениями их возможными последствиями корпорация не раскрыла размер скорректированной прибыли по МСФО за 1 полугодие 2024 года. При этом в 1 полугодии 2024 года чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО без корректировок составила 341,7 млрд руб., и это значит, что на дивиденды за 1 полугодие будет направлено 31% от чистой прибыли без корректировок".

Аналитик напоминает, что за 1 полугодие 2023 года" НОВАТЭК" выплатил дивиденды в размере 34,5 руб. на акцию, так что рекомендуемый размер дивиденда за 1 полугодие текущего года оказался всего на 2,8% выше размера промежуточного дивиденда, выплаченного годом ранее. Дивидендная доходность по текущей цене составит только 3,7% за полгода, это, по мнению Мильчаковой, немного, но до сих пор "НОВАТЭК" не отличался выплатами дивидендов с высокой доходностью.

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