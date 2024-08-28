"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивают акции Мосбиржи

"Газпромбанк Инвестиции" в настоящее время нейтрально оценивают перспективы котировок акций "Московской биржи", сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Фондовый рынок России продолжает развиваться. Во 2К24 на "Московской бирже" провели IPO четыре новых эмитента ("Займер", МТС-банк, "Элемент", "Ива"), позже первичное размещение осуществили еще три компании ("ВсеИнструменты.ру", "Промомед", "АПРИ"). Также стартовали торги фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO (MIPO). С начала года более 3 млн клиентов получили доступ к рынкам эмитента, и на конец июня брокерские счета имели 32,8 млн клиентов, - указывают эксперты. - Рост объемов торгов обеспечил увеличение финансовых показателей Мосбиржи в 1П24, а прибыль акционеров за 6М24 составила 17,1 рубля на одну акцию или 8% текущей полугодовой акционерной доходности. Однако несмотря на увеличение финансовых показателей за шесть месяцев, во втором квартале 2024 года наблюдается слабая динамика роста прибыли относительно предыдущего квартала из-за высоких темпов роста операционных расходов, в связи с чем мы нейтрально смотрим на акции Мосбиржи в настоящее время".

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