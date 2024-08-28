Hang Seng падает более чем на 1%

Рынок акций США слабо вырос по итогам торгов вторника. Фондовые индексы стран АТР снижаются в среду. Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили слабым ростом торги во вторник в ожидании отчетности Nvidia за второй квартал и на статданных по американской экономике.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в августе составил 103,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 101,9 пункта, а не 100,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 1,5%. Производитель графических процессоров обнародует квартальную отчетность в среду, и аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированную прибыль в размере 65 центов на акцию при выручке в $28,74 млрд. Консенсус-прогноз предусматривает рост выручки более чем вдвое в годовом выражении.

"Наши разговоры с инвесторами позволяют предположить, что они ждут прогноза выручки на третий квартал, завершающийся в октябре, в районе $33-34 млрд", - отметил аналитик UBS Тимоти Аркури, добавив, что прогноз продаж чипов нового поколения Blackwell может быть важнее общего прогноза.

Эксперт дает рекомендацию "покупать" для акций Nvidia с целевой ценой $150 за бумагу, что предусматривает рост котировок еще примерно на 20%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,4%. Компания сообщила, что главный финансовый директор компании Лука Маэстри покинет свой пост 1 января 2025 года. Новым CFO Apple станет Кеван Парех, занимающий в настоящее время должность вице-президента по финансовому планированию и анализу.

Цена бумаг Eli Lilly (SPB: LLY) выросла на 0,4%. Американская фармкомпания представила более бюджетную версию собственного препарата от ожирения Zepbound. Сейчас месячный курс этого и аналогичных препаратов стоит около $1 тыс., а новая версия будет стоить $399 или $549 в месяц, в зависимости от дозировки.

Рыночная стоимость Hershey Co. (SPB: HSY) опустилась на 2,6% после того, как аналитики Citi ухудшили рекомендацию для бумаг этого производителя шоколада до "продавать" с "нейтрального" уровня.

Цена американских депозитарных акций (ADS) JD.com Inc. (SPB: JD) увеличилась на 2,3%. Китайский интернет-ритейлер утвердил программу обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд. Она рассчитана на период до конца августа 2027 года и в том числе допускает выкуп ADS.

Капитализация Paramount Global (SPB: PARA) снизилась на 7,2% на новости, что миллиардер Эдгар Бронфман-младший отозвал предложение о покупке этой американской медиакомпании за $6 млрд. Таким образом, Paramount сможет завершить сделку по слиянию со Skydance Media, о согласовании которой стало известно в июле.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,02% и составил 41250,5 пункта, установив новый исторический максимум. Лидерами роста в индикаторе стали акции Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 1,2%, тогда как бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,16% - до 5625,8 пункта.

Nasdaq Composite также прибавил 0,16% и составил 17754,82 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в среду.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут обнародованы в четверг, и отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, в среду после закрытия торгов в США свою квартальную отчетность обнародует чипмейкер Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Аналитики полагают, что выручка компании в апреле-июне выросла более чем в два раза, что все равно будет замедлением по сравнению с первым кварталом, когда показатель подскочил более чем втрое.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опускается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Цена бумаг JD.com Inc. (SPB: JD) растет на 1,2% после того, как китайский интернет-ритейлер накануне утвердил программу обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд.

Капитализация производителя спортивной одежды Anta повысилась на 3,6%. Компания объявила buyback на сумму до 10 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд), программа будет действовать 18 месяцев.

Котировки акций Tencent (SPB: 700) в Гонконге снижаются на 2,1%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет менее 0,1%.

Лидерами снижения в Токио выступают акции Aozora Bank, Taiyo Yuden, Idemitsu Kosan и Takashimaya, дешевеющие более чем на 2,5%.

Тем временем рыночная стоимость Rakuten подскочила на 9,2% после того, как аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) MUFG и Citi улучшили рекомендации для бумаг компании.

Южнокорейский индекс Kospi теряет 0,3%, при этом рыночная стоимость Samsung Electronics поднимается на 0,4%, SK Hynix - на 2,2%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 также снижается на 0,3%.

Как стало известно во вторник, инфляция в Австралии замедлилась до 3,5% в июле после роста на 3,8% в июне благодаря снижению цен на электроэнергию. В то же время темпы роста потребительских цен в стране остаются выше целевого диапазона, составляющего 2-3%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto опускается на 1,6% и 1,2% соответственно. Лидером снижения в Австралии выступают акции букмекерской компании TABCorp Holdings, падающие на 14,2%.

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в среду после первого за четыре сессии снижения днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $79,57 за баррель, что на 2 цента выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,88 (2,3%), до $79,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 1 цент, до $75,52 за баррель. Во вторник контракт упал на $1,89 (2,4%), до $75,53 за баррель.

Настрой трейдеров стал более негативным по сравнению с прошлым месяцем "из-за опасений по поводу мирового спроса, даже несмотря на сохранение дефицита предложения на физических рынках", написали аналитики ICICI Bank (SPB: IBN).

При этом они отметили, что снижение котировок сдерживают "сохраняющаяся геополитическая напряженность между Израилем и движением "Хезболла", а также новости о сокращении добычи в Ливии.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории. На востоке страны расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы. При этом СМИ сообщают, что как минимум на некоторых месторождениях добыча нефти продолжается, несмотря на объявленную приостановку.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.