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Главная / Мнения аналитиков / Акции МТС-банка остаются недооцененными - "Цифра брокер"
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28 августа 2024 года 12:49
Акции МТС-банка остаются недооцененными - "Цифра брокер"
Акции МТС-банка по-прежнему остаются недооцененными фондовым рынком, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за I полугодие 2024 года, а также подтвердил намерение приступить к выплате дивидендов в 2025 году. Мы по-прежнему считаем акции МТС-банка недооцененными рынком, учитывая высокие темпы роста бизнеса наряду с высокой операционной эффективностью", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС/БАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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28 августа 2024 года 19:26
Москва. 28 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день. читать дальше
.28 августа 2024 года 19:24
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2700п по индексу МосБиржи, лидером отката стала "Сегежа Групп" из-за планов SPO
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение под давлением ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2700 пунктов. В лидерах падения выступили обновившие минимумы акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-22,6%) после известий о планах компании провести допэмиссию (SPO) и на фоне отчета за II квартал по МСФО. читать дальше
.28 августа 2024 года 19:00
"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и прогнозную цену на уровне 76 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Оксаны Холоденко. "Бумаги компании потеряли с начала года 15%, за... читать дальше
.28 августа 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на небольшое снижение котировок UST
Москва. 28 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на небольшое снижение на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ незначительно сузились. читать дальше
.28 августа 2024 года 18:40
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ГК "Сегежа" на уровне "держать" по результатам компании за 2К24 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Александра Гайды. "Как следует из опубликованных сегодня результатов "Сегежи" за 2К24 по МСФО, выручка увеличилась на 14% к/к до 26,1... читать дальше
.28 августа 2024 года 18:21
ИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций АФК "Система" с 30 руб. до 24 руб. на фоне объявленной дополнительной эмиссии ГК "Сегежа", дочерней компании АФК "Система", сообщается в комментарии аналитиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,... читать дальше
.28 августа 2024 года 18:06
Промежуточные дивиденды "НОВАТЭКа" разочаровали инвесторов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал акционерам на внеочередном общем собрании, назначенном на 30 сентября, утвердить выплату промежуточных... читать дальше
.28 августа 2024 года 17:38
"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Henderson с целевой ценой на уровне 810 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Henderson опубликовал финансовые показатели за 1П24. Выручка за 1П24 выросла на 32% г/г при росте маржи EBITDA на 1,4 п. п. г/г, до 25,9% (до... читать дальше
.28 августа 2024 года 17:11
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЕвроТранса" на уровне "покупать", но оценивает инвестиционные риски как высокие, говорится в обзоре. "ЕвроТранс" опубликовал результаты за 1П24 по МСФО. На фоне высоких цен на нефтепродукты в России и роста объемов оптовой торговли выручка... читать дальше
.28 августа 2024 года 16:42
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" и целевую цену на уровне 574 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "Компания выпустила хороший отчет по итогам 6 месяцев 2024... читать дальше
.28 августа 2024 года 16:14
Акции "Газпром нефти" могут вырасти до 700 руб. к концу текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 51,96 руб. на акцию, как и... читать дальше
.28 августа 2024 года 15:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Henderson и целевую цену на уровне 1000 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 57% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Результаты Henderson за полугодие немного превзошли наши ожидания, как и... читать дальше
.28 августа 2024 года 15:44
Москва. 28 августа. Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в основном уже завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день. читать дальше
.28 августа 2024 года 15:25
Вероятен рост интереса инвесторов к акциям "Группы Астра" по мере приближения к высокому сезону в IT-индустрии, полагают аналитики Альфа-банка. "Результаты "Группы Астра" за 2К24 вышли в рамках ожиданий и сезонных трендов, - отмечают эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Мы отмечаем высокую... читать дальше
.28 августа 2024 года 15:02
Акции Whoosh не интересны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка ( ПСБ). "Накануне компания представила отчет по МСФО за I полугодие. Выручка увеличилась на 42% г/г, EBITDA - на 36%, а чистая прибыль рухнула на 80%, составив лишь 0,26 млрд рублей, - отмечают... читать дальше
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