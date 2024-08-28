"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Группы Астра" и считают эмитента привлекательной "историей роста", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент представил результаты за II квартал 2024 года. Продукты экосистемы активно развиваются. В преддверии сезонно сильного периода (более половины отгрузок за весь год приходится на четвертый квартал) мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и считаем "Группу Астра" привлекательной "историей роста" с перспективами кратного увеличения бизнеса в среднесрочном периоде. По нашим оценкам, акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDAC за 2025 год на уровне 12х", - пишут эксперты.

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