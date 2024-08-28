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28 августа 2024 года 10:34

Рубль при открытии торгов в единый день уплаты налогов немного дешевеет в паре с юанем

Москва. 28 августа. Китайский юань слегка дорожает на Московской бирже утром при открытии торгов. Рубль немного дешевеет в единый день уплаты налогов, который в этом месяце приходится на среду, 28 августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8 руб. (+0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

"На валютной секции Московской биржи во вторник пара "юань-рубль" выросла на 1%, поднявшись до 11,8 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате к окончанию дня пара "юань-рубль" может сделать существенный шаг к отметке 12 рублей", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в среду после первого за четыре сессии снижения днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $79,53 за баррель, что на 0,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,03%, до $75,49 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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