28 августа 2024 года 10:34
Рубль при открытии торгов в единый день уплаты налогов немного дешевеет в паре с юанем
Москва. 28 августа. Китайский юань слегка дорожает на Московской бирже утром при открытии торгов. Рубль немного дешевеет в единый день уплаты налогов, который в этом месяце приходится на среду, 28 августа.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8 руб. (+0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,87 коп. выше уровня действующего официального курса.
"На валютной секции Московской биржи во вторник пара "юань-рубль" выросла на 1%, поднявшись до 11,8 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток китайской валюты продолжить восходящую динамику. Окончание налогового периода и ухудшение ситуации в ценах на нефть будут оказывать давление на национальную валюту и способствовать ее ослаблению. В результате к окончанию дня пара "юань-рубль" может сделать существенный шаг к отметке 12 рублей", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в среду после первого за четыре сессии снижения днем ранее.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $79,53 за баррель, что на 0,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,03%, до $75,49 за баррель.
Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.
Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 августа 2024 года 19:26
Москва. 28 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день. читать дальше
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28 августа 2024 года 19:24
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение под давлением ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2700 пунктов. В лидерах падения выступили обновившие минимумы акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-22,6%) после известий о планах компании провести допэмиссию (SPO) и на фоне отчета за II квартал по МСФО. читать дальше
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28 августа 2024 года 19:00
"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и прогнозную цену на уровне 76 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Оксаны Холоденко.
"Бумаги компании потеряли с начала года 15%, за... читать дальше
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28 августа 2024 года 19:00
Москва. 28 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на небольшое снижение на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ незначительно сузились. читать дальше
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28 августа 2024 года 18:40
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ГК "Сегежа" на уровне "держать" по результатам компании за 2К24 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Александра Гайды.
"Как следует из опубликованных сегодня результатов "Сегежи" за 2К24 по МСФО, выручка увеличилась на 14% к/к до 26,1... читать дальше
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28 августа 2024 года 18:21
ИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций АФК "Система" с 30 руб. до 24 руб. на фоне объявленной дополнительной эмиссии ГК "Сегежа", дочерней компании АФК "Система", сообщается в комментарии аналитиков.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,... читать дальше
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28 августа 2024 года 18:06
Промежуточные дивиденды "НОВАТЭКа" разочаровали инвесторов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал акционерам на внеочередном общем собрании, назначенном на 30 сентября, утвердить выплату промежуточных... читать дальше
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28 августа 2024 года 17:38
"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Henderson с целевой ценой на уровне 810 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.
"Henderson опубликовал финансовые показатели за 1П24. Выручка за 1П24 выросла на 32% г/г при росте маржи EBITDA на 1,4 п. п. г/г, до 25,9% (до... читать дальше
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28 августа 2024 года 17:11
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЕвроТранса" на уровне "покупать", но оценивает инвестиционные риски как высокие, говорится в обзоре.
"ЕвроТранс" опубликовал результаты за 1П24 по МСФО. На фоне высоких цен на нефтепродукты в России и роста объемов оптовой торговли выручка... читать дальше
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28 августа 2024 года 16:42
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" и целевую цену на уровне 574 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.
"Компания выпустила хороший отчет по итогам 6 месяцев 2024... читать дальше
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28 августа 2024 года 16:14
Акции "Газпром нефти" могут вырасти до 700 руб. к концу текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 51,96 руб. на акцию, как и... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Henderson и целевую цену на уровне 1000 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 57% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Результаты Henderson за полугодие немного превзошли наши ожидания, как и... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:44
Москва. 28 августа. Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в основном уже завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день. читать дальше
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28 августа 2024 года 15:25
Вероятен рост интереса инвесторов к акциям "Группы Астра" по мере приближения к высокому сезону в IT-индустрии, полагают аналитики Альфа-банка.
"Результаты "Группы Астра" за 2К24 вышли в рамках ожиданий и сезонных трендов, - отмечают эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Мы отмечаем высокую... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:02
Акции Whoosh не интересны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка ( ПСБ).
"Накануне компания представила отчет по МСФО за I полугодие. Выручка увеличилась на 42% г/г, EBITDA - на 36%, а чистая прибыль рухнула на 80%, составив лишь 0,26 млрд рублей, - отмечают... читать дальше
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