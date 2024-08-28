Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги в среду в диапазоне 2700-2775п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2775 пунктов в течение торговой сессии в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"С оптимизмом смотрим на бумаги "ЛУКОЙЛа". До конца недели компания может представить отчетность за первое полугодие. Кроме этого, техническая картина также настраивает на продолжение восстановления котировок акций. Также ждем сохранение восходящей динамики бумаг "Татнефти", - отмечает эксперт в комментарии.

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