Акции Полюса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Полюс" в настоящее время привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Крупнейшая российская золотодобывающая компания показала сильные финансовые результаты в части динамики выручки и чистой прибыли за шесть месяцев текущего года и обновила прогнозы на 2024 год. За 6М24 прибыль акционеров составила почти 1484 рубля на одну акцию или 11,4% текущей полугодовой акционерной доходности. Также "Полюс" добился снижения показателя долговой нагрузки, что позволяет компании вернуться к распределению дивидендов в будущем. На наш взгляд, в случае выплаты дивидендов в соответствии с дивидендной политикой эмитент в базовом сценарии может заплатить по результатам 2024 года ориентировочно 950 рублей на акцию. Мы считаем акции привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в обзоре.

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