"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций МТС-банка, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Эмитент показал сильные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, несмотря на рост процентных ставок. Однако растут и риски - увеличивается доля необеспеченного розничного кредитования на фоне растущей доли неработающих кредитов (10,8%) и высокого уровня стоимости риска. Все это может негативно влиять на качество кредитного портфеля. Мы сохраняем осторожный взгляд на бумагу - ее можно держать в расчете на дивиденды по итогам года", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.