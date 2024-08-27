Акции Полюса привлекательны для покупок - ПСБ

Акции "Полюса" привлекательны для покупок, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Компания отчиталась по МСФО за I полугодие и представила операционные результаты за этот период. Выручка золотодобытчика выросла на 16% г/г, скорр. EBITDA - на 20%, чистая прибыль подскочила почти в 3 раза, до $1,6 млрд. Эффективное управление расходами позволило удержать маржинальность по EBITDA выше 70%. Компания также повысила прогноз по производству золота за 2024 год до 2,75 млн - 2,85 млн унций. Поэтому ожидаем, что производственные показатели второго полугодия будут сопоставимы с первым", - пишет эксперт.

Текущий уровень чистого долга к EBITDA позволяет "Полюсу" выплатить 30% EBITDA в качестве дивиденда, что дает выплату в 412 рублей на акцию. Однако аналитик ПСБ считает, что в случае, если компания решит заплатить дивиденды, они будут меньше этой цифры ввиду высоких капитальных затрат во втором полугодии.

"Тем не менее, выплата дивидендов будет позитивом для акционеров после трёхлетнего перерыва. Считаем бумаги привлекательными и сохраняет целевую цену на уровне 14986 руб.", - резюмирует Головинов.

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