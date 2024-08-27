Акции АЛРОСА могут подорожать до 65 руб. к концу года - Freedom Finance Global

Акции "АЛРОСА" могут подорожать до 65 руб. за штуку до конца года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Наблюдательный совет алмазодобывающей корпорации "АЛРОСА" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов в размере 18,3 млрд руб. или 2,49 руб. на акцию, - напоминает эксперт. - Согласно дивидендной политике корпорации, коэффициент выплаты дивидендов, исходя из показателей долговой нагрузки, как правило, рассчитывается на основе свободного денежного потока, но не должен быть меньше, чем 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, на дивиденды за 1 полугодие 2024 года будет направлено ровно 50% от чистой прибыли за этот период по МСФО".

Дивидендная доходность по текущей цене, по мнению Мильчаковой, выглядит не слишком высокой, составляя только около 4,8% за полгода. "Дивиденды "АЛРОСА" за 1П24 года оказались, таким образом, на 34% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года, - констатирует аналитик. - Но это неудивительно, учитывая, что чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО за 1П24 года упала в годовом выражении тоже на 34% до 36,6 млрд руб. Акции компании на Мосбирже сегодня рухнули на 4,8%, так как инвесторы разочарованы дивидендной доходностью. До конца года, по нашей оценке, бумаги "АЛРОСА" могут дорасти до 65 руб. за акцию".

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