"Финам" подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 749 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

"СД "Газпром нефти" рекомендовал выплатить 51,96 руб. на акцию в качестве дивидендов за первое полугодие, - отмечает эксперт. - Доходность выплаты может составить 7,7%. Датой дивидендной отсечки установлено 14 октября. Норма выплат, как и по итогам прошлого года, составила 75% прибыли по МСФО за полугодие, а размер выплат совпал с консенсусом и нашим прогнозом. В целом по итогам года мы ожидаем, что дивиденды "Газпром нефти" составят около 98 руб. на акцию, что соответствует 14,5% доходности".

Аналитик подчеркивает, что "Газпром нефть" является единственным нефтяником, который платит дивиденды в долг, что, вероятно, связано с потребностью "Газпрома" в деньгах. Выплаты за полугодие примерно в полтора раза больше свободного денежного потока за тот же период. При этом дивидендная доходность "Газпром нефти", несмотря на наращивание долга ради выплат, соответствует доходности других компаний в секторе.

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