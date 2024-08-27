"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Полюса", а также исключив "префы" Сбербанка.

Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив", "Ростелеком" (ап), Сбербанк (ао).

"Мы добавляем акции "Полюса" на фоне отставания акций в динамике от роста мировых цен на золото. По спотовым ценам на драгметалл компания торгуется с прогнозным 3,8х EV/EBITDA - практически вдвое ниже средних исторических уровней. Отмечаем риск перевыполнения прогноза по добыче золота компанией в 2024 году (2,6-2,7 млн унций) на фоне благоприятной конъюнктуры, а также более сильных финансовых результатов по итогам 1 полугодия 2024 года", - отметил инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

При этом аналитики исключили из подборки привилегированные акции Сбербанка - информационный фон в отношении банка становится нейтральным после публикации результатов за 6 месяцев и повышения прогнозов менеджмента. В ближайшее время новых катализаторов для агрессивной реализации имеющегося потенциала в акциях банка не ожидается, полагают эксперты.

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