"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Группы Астра" на фоне результатов компании за 1П24, говорится в комментарии аналитиков.

"Разработчик инфраструктурного ПО опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Темп роста выручки немного ускорился, если сравнивать динамику по кварталам. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на фоне продолжающихся инвестиций в развитие новых и существующих продуктов, а также давления со стороны растущих расходов на персонал. "Астра" подтвердила свою стратегическую цель по росту прибыли в три раза к 2025 году (примерно до 11 млрд рублей). Важным событием может стать включение акций компании в индекс Московской биржи и индекс РТС, что может обеспечить дополнительный спрос со стороны широкого круга инвесторов", - отмечается в комментарии.

Аналитики "Т-Инвестиций" считают, что у компании есть драйверы для дальнейшего роста выручки, несмотря на эффект высокой базы. На их взгляд, настоящий момент "Астра" сильно сфокусирована на инвестициях в бизнес, но в будущем может переключиться на улучшение рентабельности. Тем не менее по мультипликаторам компания выглядит дорого, поэтому эксперты сервиса сохраняютм нейтральный взгляд на бумагу.

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