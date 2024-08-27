Прогнозная цена акций Элемента до конца 2024г - 0,2 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Элемента" до конца текущего года составляет 0,2 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Один из лидеров российской микроэлектроники опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 1П24, констатирует эксперт.

Выручка группы по итогам отчетного периода выросла на 29% в годовом выражении (до 19,8 млрд руб.), при этом у компании сегмент выручки от основной деятельности (производство электронных компонентов) вырос на 32% год к году.

Компания реализует масштабную программу развития, в том числе связанную с импортозамещением многих электронных компонентов после ухода с российского рынка их иностранных поставщиков. Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 20% год к году (до 5,6 млрд руб.) на фоне увеличения объема производства и роста выручки, отмечает аналитик в обзоре. Показатель рентабельности по EBITDA за первое полугодие составил 28%, что сравнимо с показателями других крупных компаний российского IT-сектора.

"Чистая прибыль группы в 1П24 выросла в годовом выражении на 13% и составила 3,81 млрд руб. Компания не является закредитованной, и более того, показала по итогам 1П24 сокращение чистого долга на 74% год к году, а ее показатель отношения чистого долга к EBITDA снизился с 0,9 в первом полугодии прошлого года до очень невысокого значения в 0,2 по итогам отчетного периода, и это связано с тем, на наш взгляд, что группа использует в полной мере кредитование Минпромторга и госфинансирование, а не привлекает заемные средства на рынке", - указывает Мильчакова.

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