"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Henderson с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Henderson с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: 609 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания во вторник опубликует операционные результаты за июль 2024 года, ожидаем сильных данных на фоне раскрытого роста выручки более чем на 19%. Дополнительным драйвером роста в среднесрочной перспективе может выступить рост продаж в преддверии 1 сентября", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании оттолкнулись от локального уровня поддержки после среднесрочного снижения. Идея на рост бумаги с целью 700 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 609 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме".

Henderson - крупнейший в России федеральный ритейлер, который предлагает мужскую одежду в сегменте "доступный люкс". Компания управляет 159 собственными салонами моды, расположенными в 64 городах России.

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