ПСБ подтверждает прогнозную цену бумаг Etalon на уровне 92 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость бумаг Etalon на уровне 92 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент продолжает показывать сильные операционные результаты на фоне общего охлаждения рынка недвижимости со второй половины года. Компания ориентирована на более дорогой класс жилья и коммерческую недвижимость, что тем самым делает девелопера менее зависимым от ипотечных инструментов. Таким образом, застройщик менее уязвим перед высокой ключевой ставкой и сужением льготных ипотечных механизмов, - указывают эксперты. -Хороший органический рост компании и улучшение видов на финпоказатели позволяют оценивать Etalon как инвестиционно привлекательный. Напомним, что компания намерена завершить переезд уже в текущем году, что дает перспективу на выплату дивидендов, которые у компании привычно высокие".

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