Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- прибыль промышленных предприятий Китая в июле;

- пересмотренный ВВП Германии за 2К24;

- индекс потребительского доверия США в августе;

- совет директоров "НОВАТЭКа" по дивидендам за 1П24;

- операционные результаты "Хэндерсон" за июль 2024 года;

- финансовые результаты "Полюса", МТС-банка и "Группы Астра" за 1П24.

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