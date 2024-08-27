Рубль при открытии торгов продолжает повышаться в паре с юанем в рамках подготовки к единому дню уплаты налогов в среду

Москва. 27 августа. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль продолжает восходящую динамику в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,669 руб. (-0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть слабо опускаются во вторник, корректируясь после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии на новостях из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $81,33 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,23%, до $77,24 за баррель.

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.

"Котировки нефти в понедельник продолжили уверенно расти - фьючерс на марки Brent прибавил более 3%, третий день подряд, и превысил $81 за баррель, отыграв столь же сильное падение начала предыдущей недели. (. . .) Мы полагаем, что фьючерс на Brent в ближайшее время продолжит проторговывать диапазон $80-85 за баррель. При этом события на Ближнем Востоке и Ливии настраивают на сохранение инерции к росту котировок, пусть и более сдержанному, чем в предыдущие дни. В целом мы по-прежнему оцениваем фундаментал рынка нефти как хороший, а стоимость нефти - заниженной (в сентябре ждем движения Brent к $90 за баррель): спрос в развитых странах остается устойчивым, спрос в Индии и КНР в середине лета несколько вялый, осенью, как мы надеемся, оживет, в то время как предложение, благодаря ОПЕК+, остается ограниченным", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.