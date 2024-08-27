27 августа 2024 года 10:30
Рубль при открытии торгов продолжает повышаться в паре с юанем в рамках подготовки к единому дню уплаты налогов в среду
Москва. 27 августа. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль продолжает восходящую динамику в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,669 руб. (-0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Цены на нефть слабо опускаются во вторник, корректируясь после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии на новостях из Ливии.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $81,33 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,23%, до $77,24 за баррель.
В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.
Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.
На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.
"Котировки нефти в понедельник продолжили уверенно расти - фьючерс на марки Brent прибавил более 3%, третий день подряд, и превысил $81 за баррель, отыграв столь же сильное падение начала предыдущей недели. (. . .) Мы полагаем, что фьючерс на Brent в ближайшее время продолжит проторговывать диапазон $80-85 за баррель. При этом события на Ближнем Востоке и Ливии настраивают на сохранение инерции к росту котировок, пусть и более сдержанному, чем в предыдущие дни. В целом мы по-прежнему оцениваем фундаментал рынка нефти как хороший, а стоимость нефти - заниженной (в сентябре ждем движения Brent к $90 за баррель): спрос в развитых странах остается устойчивым, спрос в Индии и КНР в середине лета несколько вялый, осенью, как мы надеемся, оживет, в то время как предложение, благодаря ОПЕК+, остается ограниченным", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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27 августа 2024 года 19:45
Москва. 27 августа. Попытки рынка акций РФ продолжить подъем утром во вторник завершились новыми распродажами из-за фиксации прибыли игроками на фоне проседающей после роста нефти (Brent опустилась к $80 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов после утреннего роста до 2800 пунктов. Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-4,7%) и "Норникеля" (-4,2%), подросли на дивидендных новостях акции "Газпром нефти" (+2,4%). читать дальше
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27 августа 2024 года 19:09
Москва. 27 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел после предыдущих нескольких дней роста, так как компании-экспортеры в основном завершили подготовку к завтрашнему перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа. читать дальше
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27 августа 2024 года 19:03
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 14000 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии.
"Золотодобывающая компания опубликовала позитивные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Основные финансовые показатели выросли за счет... читать дальше
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27 августа 2024 года 19:03
Москва. 27 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют небольшую смешанную динамику на фоне аналогичной ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
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27 августа 2024 года 18:42
Акции "Полюса" привлекательны для покупок, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.
"Компания отчиталась по МСФО за I полугодие и представила операционные результаты за этот период. Выручка золотодобытчика выросла на 16% г/г, скорр. EBITDA - на 20%, чистая прибыль подскочила почти... читать дальше
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27 августа 2024 года 17:52
"Финам" подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 749 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.
"СД "Газпром нефти" рекомендовал выплатить 51,96 руб. на акцию... читать дальше
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27 августа 2024 года 17:26
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать" с целевой ценой 15100 руб. за бумагу, говорится в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.
"Полюс" опубликовал операционные результаты и отчетность за 1П24 по МСФО, которые оказались в целом на уровне наших и... читать дальше
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27 августа 2024 года 17:02
Акции МТС-банка могут вырасти до 1800-1850 руб. до конца текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"Банк опубликовал во вторник сильные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - отмечает эксперт. - Так, чистая прибыль... читать дальше
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27 августа 2024 года 16:32
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Акрона" на уровне "продавать", говорится в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.
"Акрон" отчитался о результатах за 1П24 по МСФО, оказавшихся на уровне наших ожиданий: выручка увеличилась на 9% г/г до 96 млрд руб. благодаря росту... читать дальше
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27 августа 2024 года 16:04
Бумаги "М.Видео" в данный момент не представляют интереса для покупки, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"Накануне компания отчиталась за I полугодие. Выручка увеличилась на 13% г/г, EBITDA снизилась на те же 13%, чистый убыток взлетел на 82%, до 8,5 млрд рублей, - указывают эксперты. - К... читать дальше
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27 августа 2024 года 15:35
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Астра" на фоне опубликованных финансовых результатов по МСФО и ключевых операционных показателей за 1П24, отмечается в комментарии.
"Выручка компании увеличилась на 58% год к году и составила 4,93 млрд рублей на фоне более чем... читать дальше
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27 августа 2024 года 15:31
Москва. 27 августа. Китайский юань развернулся вверх после утреннего понижения и уверенно повышается на Московской бирже днем во вторник. Рубль перешел к снижению после нескольких дней роста, так как компании-экспортеры в основном завершили подготовку к завтрашнему перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа. читать дальше
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27 августа 2024 года 15:09
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Полюса", а также исключив "префы" Сбербанка.
Текущий состав топ-списка: "Полюс", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Группа Позитив",... читать дальше
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27 августа 2024 года 14:46
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Группы Астра" на фоне результатов компании за 1П24, говорится в комментарии аналитиков.
"Разработчик инфраструктурного ПО опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Темп роста выручки немного ускорился, если... читать дальше
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27 августа 2024 года 14:22
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Татнефти" до 800 рублей за штуку, отмечается в комментарии аналитика Александры Прытковой.
"Недавно компания представила отчет за первое полугодие 2024-го. Выручка выросла на 49% г/гEBITDA показала более скромный, но все еще существенный рост (+26%... читать дальше
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