Цены рублевых корпбондов во вторник сохранят вялые колебания на смешанных факторах

Москва. 27 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник сохранят незначительные колебания на фоне влияния противоречивых факторов: консолидация внешних фондовых и сырьевых площадок после роста будет нивелироваться сохраняющимися ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на ближайших заседаниях, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне подрос индекс акций Dow Jones (+0,2%), обновив свой максимум, при этом просели индикаторы S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,9%).

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего в Джексон-Хоуле в пятницу, утвердили трейдеров во мнении, что американский ЦБ уменьшит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал в июле максимальный с мая 2020 года рост объема заказов на товары длительного пользования в США. Этот показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков (+5%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

В Азии во вторник также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Правительство Японии будет пристально следить за последствиями ожидаемого снижения базовой процентной ставки в США, заявил во вторник министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

По его словам, смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой может сказаться на японской экономике различными способами, в том числе за счет влияния на внешний спрос и инфляцию.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле увеличилась на 3,6% относительно того же периода прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,76 млн).

ВВП Германии во втором квартале 2024 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего во вторник окончательные данные. Результат совпал с предварительной оценкой. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали ее пересмотра.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после скачка более чем на 3% накануне на новостях из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК во вторник составила $81,45 за баррель (+0,04% и +3,1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $77,35 за баррель (-0,1% и +3,5% в понедельник).

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры (на востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала).

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 августа несколько снизилась относительно предыдущего торгового дня и оказалась в области ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,907 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,28 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,08% и составил 104,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня прибавил 0,004%, поднявшись до 916,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах понижения оказались облигации ГПБ-001Р-17Р (-0,55%), ЕвроХим МХК-001P-08 (-0,47%) и Газпром капитал БО-04" (-0,41%), а в лидерах роста - облигации "ТМК БО-07" (+0,4%), "Уралкалий-ПБО-06-Р" (+0,33%) и "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (+0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) 28 августа с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ + премия не выше 190 б.п. Техразмещение запланировано на 3 сентября.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) 23 сентября планирует начать размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 40 млрд рублей. Агентство АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(RU). По данным агентства, дата погашения займа - 2 сентября 2028 года, оферта предусмотрена не будет. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Сама программа была зарегистрирована Московской биржей в октябре 2021 года, однако до сих пор облигации в ее рамках не размещались.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 7-го купона облигаций серии 04-КИ на уровне 21,5% годовых. Выпуск сроком обращения 11,5 года на 11,3 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке 11% годовых. Ставка 2-47-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купона, и 3,5%. Купоны квартальные.

АО "Ситиматик" (до переименования в апреле 2021 года - АО "Управление отходами") установило ставку 7-го купона облигаций 2-й серии в размере 22% годовых. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. С учетом амортизации объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 1,46 млрд рублей. В ноябре 2022 года компания увеличила срок обращения выпуска с 10,5 до 22 лет с увеличением количества купонов с 6 до 18. Ставка 6-18-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до начала соответствующего купона, плюс 4%. Купоны годовые. Выпуск размещался в целях реализации концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашии.

ООО "Истринская сыроварня" установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск объемом 150 млн рублей в декабре 2023 года. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов. По выпуску предусмотрено поручительство от "Корпорации МСП" в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Кроме того, якорным инвестором займа выступил МСП банк, выкупив бумаги на 40 млн рублей (26,7% выпуска).

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-41 на уровне 17% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 2,5 млрд рублей в сентябре 2015 года. С учетом досрочных частичных погашений объем выпуска на текущий момент составляет 559,8 млн рублей. ПАО "Трансфин-М" также сообщило, что владельцы облигаций выпуска получили право требовать приобретения бондов. Период предъявления бумаг к выкупу - последние 5 рабочих дней 19-го купонного периода.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 29-го купона облигаций 1-й серии на уровне 23,68% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.