ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 280 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года с рекомендацией "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент представил финансовую отчетность за 2К24 по МСФО. Мы характеризуем их как сильные. Нам по-прежнему нравится "кейс" Мосбиржи: компания наращивает доходы сильнее, чем мы ожидали, в первую очередь процентные, подтверждая статус бенефициара высоких ставок, активно и успешно вкладывается в масштабирование бизнеса, - пишут эксперты. - Второе полугодие из-за санкций и вынужденного сокращения бизнеса, связанного с валютами, может быть хуже. Однако благодаря сильному первому полугодию Мосбиржа вполне способна достичь нашего ориентира по чистой прибыли по итогам года на уровне 72 млрд руб. Мы продолжаем положительно смотреть на акции компании".

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