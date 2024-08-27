Котировки нефти, вероятно, пока продолжат торги в диапазоне $80-85/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent в ближайшее время, вероятно, продолжат проторговывать диапазон $80-85 за баррель, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Причем события на Ближнем Востоке и Ливии настраивают на сохранение инерции к росту котировок (пусть и более сдержанному, чем в предыдущие дни). В целом мы по-прежнему оцениваем фундаментал рынка нефти как хороший, а стоимость нефти заниженной (в сентябре ждем движения цены нефти марки Brent к $90 за баррель): спрос в развитых странах остается устойчивым, спрос в Индии и КНР, в середине лета несколько вялый, осенью, как мы надеемся, оживет, в то время как предложение благодаря ОПЕК+ остается ограниченным".

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