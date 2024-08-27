SberCIB подтверждает оценку "покупать" для бумаг Etalon

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для депозитарных расписок (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью 103 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 45% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за семь месяцев и за июль 2024 года. В июле продажи в квадратных метрах резко замедлились - год к году прибавили всего 10% против 77% во втором квартале. Это связано с тем, что завершилась программа льготной ипотеки. И хотя компания не раскрывала показатели за июнь, думаем, что в июле месяц к месяцу продажи сократились на 33%. При этом в июле динамика на всем первичном рынке жилья была хуже - упала на 53% месяц к месяцу, - отмечают эксперты инвестбанка. - В июле продажи в деньгах замедлились не так сильно - год к году прибавили 52% против 83% во втором квартале. Помогло повышение средней цены реализации".

"Результаты компании за семь месяцев соответствуют 65% от нашего годового. Если до конца года продажи останутся на уровне июля, то они будут соответствовать годовому прогнозу. Позитивно смотрим на операционные результаты Etalon. Компания по-прежнему самая быстрорастущая среди публичных девелоперов", - указывают в SberCIB.

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