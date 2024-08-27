Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2750-2800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, в целом будет двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятно, что в начале торгов индекс протестирует верхнюю границу диапазона, однако потом может последовать небольшая коррекция и сегментация спроса. Допускаем небольшое снижение цен акций "НОВАТЭКа" и "Газпрома". В то же время ожидаем сохранения спроса на бумаги Сбербанка, которые по-прежнему отстают от рынка", - отмечает эксперт в комментарии.

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